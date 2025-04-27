ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل أولى جلسات الأسبوع

كتبت- أمنية عاصم:



ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.43 % عند مستوى 31775 نقطة، ببداية جلسة اليوم الأحد.



وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.93% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.80%.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 2.58 % عند مستوى 31640 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي.

ويوم الخميس الماضي الموافق 24 / 4 / 2025 أغلقت البورصة أبوابها؛ بمناسبة عيد تحرير سيناء.