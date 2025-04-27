إعلان

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل أولى جلسات الأسبوع

10:47 ص الأحد 27 أبريل 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.43 % عند مستوى 31775 نقطة، ببداية جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.93% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.80%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 2.58 % عند مستوى 31640 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي.

ويوم الخميس الماضي الموافق 24 / 4 / 2025 أغلقت البورصة أبوابها؛ بمناسبة عيد تحرير سيناء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان