سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية السبت

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3183 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4093 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4775 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5457 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 38200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169713 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 272850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.89 % إلى نحو 3319 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.