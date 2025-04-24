وزير المالية يبحث مع نظيره البولندي تعظيم فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم فرص التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وبولندا بالصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة والزراعة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم أن موقع مصر الاستراتيجي بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار كجوك، خلال لقائه مع أندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية بحث كيفية الاستفادة من عضوية بولندا بالاتحاد الأوروبي وشراكات مصر الإقليمية لتسهيل التدفقات التجارية وتكامل سلاسل الإمداد والتوريد.

وأوضح أننا نتطلع إلى الاستفادة من التجربة البولندية في تطوير أنظمة المالية العامة والتحول الرقمي بمنظومتي الضرائب والجمارك، أهمية تعزيز التضامن العالمي لسرعة استجابة المؤسسات المالية الدولية للاحتياجات المتغيرة للدول النامية.

وأشار كجوك إلى أنه لابد من تضافر الجهود الدولية لتوفير التمويلات الإنمائية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن الغذائي والطاقة.