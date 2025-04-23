هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 80 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3253 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 4183 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 عند 4880 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 نحو 5577 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب عند 39040 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 55770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173444 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 278850 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24

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سعر الذهب عالميًا



وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.78 % إلى نحو 3320 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





