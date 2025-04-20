مع قرب انفراج الأزمة بمصر.. "بلبن" تعلن إعادة فتح فروعها في السعودية

كتبت- منال المصري:

أعلنت سلسلة محلات "بلبن" لصناعة الحلويات، إعادة فتح فروعها مجددا في السعودية- بعد إغلاقها قبل أكثر من شهر بسبب الاشتباه بحالات تسمم-، وفق بيان لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم.

كانت السعودية أعلنت إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" بالمملكة بعد تسجيل حالات تسمم غذائي جماعي بين عدد من المواطنين في الرياض.

وتزامن ذلك القرار مع بدء انفراج الأزمة بمصر بالعمل على إعادة فتح فروعها التي تم إغلاقها الأسبوع الماضي.

كانت سلسلة محلات "بلبن" أعلنت صدور قرار بإغلاق كافة فروعها على مستوى الجمهورية البالغ عددها أكثر من 100 فرع بعد ورود شكاوى من مواطنين أصيبوا بنزلات معوية وآلام بالمعدة والبطن، وتم إرسال شكاوى لوزارة الصحة.

وفي نفس الوقت طال قرار الإغلاق برندات أخرى تابعة لـ "بلبن" وهي محلات كنافة وبسبوسة، ووهمي، وكرم الشام وعم شلتت.

انفراج الأزمة

كان الدكتور مؤمن عادل رئيس شركة "بلبن" توجه بنداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة افتتاح فروعه مجددا للحفاظ على 25 ألف موظف داخل وخارج مصر وتعهد بالامتثال إلى كافة المعايير والضوابط الغذائية والرقابية.

وأكدت وزارة الصحة أنه في ضوء توجيهات الرئيس السيسي تم التواصل مع مالكي السلسلة مجددا لعقد اجتماع تنسيقي لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط في حال توفيق وتصحيح الأوضاع في أقرب وقت.