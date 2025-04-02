بعد وصوله لمستوى قياسي.. خطوات الاستثمار في 3 صناديق للذهب من أول ألف جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

يعد الاستثمار في صناديق الذهب إحدى الاستثمارات الآمنة التى استطاعت جذب الأفراد والمستثمرين نحوها وذلك بعد أن وافقت هيئة الرقابة المالية خلال آخر عامين لأول مرة على إطلاق 3 صناديق استثمار للذهب بهدف تمكين العملاء على استثمار جزء من مدخراته فيه بعد زيادة الإقبال على اقتناء الذهب.

وارتفع اهتمام الجمهور بصناديق الذهب بعد أن حقق الذهب عالميًا نموًا يصل لـ 19% منذ بداية العام الجاري ليسجل الذهب مستويات قياسية عند 3128 دولار للأوقية؛ بما أدي لنمو أسعار الذهب محليًا بنسبة تصل لـ 18% ليسجل عيار 21 حاليًا 4423 جنيهًا للجرام.

جذبت صناديق الذهب الثلاثة جذبت استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، لعدد 166 ألف عميل بنهاية العام الماضي؛ وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويضم السوق المصري 3 صناديق من الذهب وهو صندوق إي زد - جولد و"سبائك"، "والذهب" وكل صندوق تحدد قيمة شراء الوثيقة والحد الأدنى للاستثمار وفق سياسة كل صندوق.

وتمثل صناديق الاستثمار في الذهب وعاءً استثماريًا متخصصًا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.

خطوات الشراء

تبدأ أولى خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب بفتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق.

ويقوم العميل بالتوقيع على الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق بعد ذلك تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل الاستثمار في 3 صناديق للذهب بالسوق المصري:

1- صندوق أي زد – جولد

الشركة التي تدير الصندوق: أزيموت للاستثمار.

سعر الوثيقة الوثيقة بـ 17.32 جنيه.

الحد الأدنى للأكتتاب: يبلغ 100 وثيقة ما يعادل (1.732 ألف جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس.

استرداد: يمكن استرداد الوثائق أو جزءا منها من الاثنين للخميس.

2- صندوق "دهب"

الشركة التي تدير الصندوق: الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: تبلغ 126.57 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: 10 وثائق ما يعادل ( ما يعادل 1.265 ألف جنيه جتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

3- صندوق "سبائك" وفقًا لنشرة الاكتتاب عند الطرح

الشركة التي تدير الصندوق: بلتون المالية القابضة وإيفولف للاستتثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: تبلغ 100 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: 10 وثائق ما يعادل (ألف جنيه حتى كتابة هذا التقري).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.