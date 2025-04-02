بلومبرج: الصين تتخذ خطوات لتقييد الشركات من الاستثمار في أمريكا مع تصاعد التوترات

كتبت- منال المصري:

اتخذت الصين خطوات لتقييد استثمار الشركات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة قد تمنح بكين نفوذًا أكبر في مفاوضات تجارية محتملة مع إدارة ترامب، وفق مات نشرته "بلومبرج" اليوم.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية هذه القضايا، أن عدة فروع تابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، تلقت تعليمات في الأسابيع الأخيرة بتأجيل تسجيل الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في الولايات المتحدة والحصول على موافقتها.



وتصاعدت التوترات بين أكبر قوتين اقتصادية على مستوى العالم بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الصين بنسبة 10% بهدف دعم الصناعة المحلية وخفض عجز الميزان التجاري.



ودفع القرار الصين بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكا بنسبة 15% في خطوة تصعيدية بين الدولتين.



وحذر لمحللون والاقتصاديون من تداعيات قرارات ترامب المتلاحقة على أداء الاقتصاد الأمريكي بطريقة سلبية بزيادة معدل التضخم والدخول في كساد وهو ما سيكون لها تبعات سلبية على العالم ككل.



شملت رسوم ترامب الجمركية عددا من الدول والسلع حيث فرض رسوم جمركية 25% على واردات كندا والمكسيك، بهدف الضغط على الدولتين لحماية حدودها من تسلل المهاجرين داخل أمريكا.



كما يسعى ترامب إلى فرض رسوم جمركية على بعض السلع منها اللأمونيوم والخشب ورقاق السيارات والصلب، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق.





