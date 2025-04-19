أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و7 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و13 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و24 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 70 و90 جنيهًا.