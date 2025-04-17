سعر الذهب يعزز مكاسبه ويرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 3170 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 4075 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4755 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 عند 5434 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 38040 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 168997 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 271700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.42% إلى نحو 3295 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.