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انخفاض المحفظة الروسية من سندات الحكومة الأمريكية.. ما السبب؟

08:31 ص الخميس 17 أبريل 2025

انخفاض المحفظة الروسية

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وكالات

انخفضت محفظة روسيا من سندات الحكومة الأمريكية إلى 36 مليون دولار في فبراير الماضي، مقارنة بـ 38 مليون دولار في يناير، وذلك وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها الوكالة لشهر فبراير، فإن المحفظة الروسية تتكون الآن من 30 مليون دولار من الأوراق طويلة الأجل، و6 ملايين دولار من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وفي يناير بلغ حجم الاستثمارات 32 مليون دولار و6 ملايين دولار على التوالي، وفقا لروسيا اليوم.

وتظل اليابان في صدارة حاملي السندات الأمريكية، حيث ارتفعت حيازتها إلى 1.126 تريليون دولار في فبراير مقارنة بـ 1.079 تريليون في يناير، في المركز الثاني تأتي الصين بقيمة 784.3 مليار دولار في فبراير مقارنة بـ 760.8 في يناير.

وفي المركز الثالث بريطانيا، التي زادت حجم سنداتها إلى 750.3 مليار دولار في فبراير مقارنة بـ 740.2 مليار دولار في يناير.

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