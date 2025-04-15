وزارة الاتصالات تعلن عن المرحلة الثانية من برنامج موظف خدمة العملاء

كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من "برنامج موظف خدمة العملاء" بالتعاون مع منصة ممكن، وضمن مبادرة "حياة كريمة رقمية" لتمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم الرقمية.

والبرنامج تدريبي للتأهيل لموظف مراكز التواصل، بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم تدريب مجموعة من المتدربين تمهيداً لانتقاء كوادر منهم وتجهيزهم وإعدادهم لدخول سوق العمل في مراكز الاتصالات وتعزيز مهاراتهم في خدمة العملاء وإدارة المكالمات بفاعلية، وسيتم البرنامج عبر مراحل متعددة تتضمن تصفيات للمرشحين وصولا إلى الأكثر جاهزية و استعدادا للتأهيل والتميز في المجال، حيث سيؤهل المتدرب بنهاية البرنامج التدريبي للعمل بكفاءة كموظف خدمة عملاء مع قيمة مضافة بتطويع أدوات وتقنيات التحول الرقمي لإتاحة إمكانية العمل عن بعد عبر الانترنت.

وتستهدف هذه المرحلة الشباب في القرى المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" وتتضمن تدريبًا تفاعليًا وأيضًا عبر الإنترنت لتأهيل الشباب للعمل في مراكز الاتصال أو العمل عن بُعد باستخدام أحدث الأدوات الرقمية.