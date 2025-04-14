الأتربي: خطة طموحة لاستقطاب أموال المستثمرين العرب والمصريين في الخارج

كتب- حسن مرسي:

أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، عن إطلاق البنك لمنتجات جديدة ضمن خطة إدارة الثروات "ويلث"، وذلك بهدف جذب شريحة واسعة من المستثمرين العرب والمصريين المقيمين في الخارج.

وأوضح الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الغعلامية لميس الحديدي، برنامج "كلمة أخيرة"، أن البنك الأهلي يمتلك خبرة واسعة في إدارة الثروات من خلال إدارة "ويلث"، التي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية المتميزة، بما في ذلك الودائع والشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع، بالإضافة إلى أدوات استثمارية أخرى مثل أذون الخزانة.

وأشار الأتربي إلى أن الشهادات الدولارية التي يقدمها البنك تتيح للمستثمرين خيارات متعددة للعائد، حيث يمكنهم الحصول على العائد مقدمًا بالجنيه المصري أو كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي.

وأكد أن المستثمرين الذين استثمروا في أذون الخزانة منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي حققوا أرباحًا جيدة، مما يعكس قوة العائد وتنافسية المنتجات المالية التي يقدمها البنك.

وشدد الأتربي على أن البنك الأهلي يستهدف من خلال إطلاق منتجات "ويلث" الجديدة جذب شريحة من المستثمرين الذين يضعون أموالهم في بنوك ومؤسسات مالية في أمريكا وأوروبا، قائلاً: "نرغب في تقديم بدائل قوية لهم داخل السوق المصري لجذب ولو شريحة من أموالهم."