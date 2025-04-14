وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد بعد تطويرهما بالقليوبية

كتبت- آية محمد:

افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيمن عطية محافظ القليوبية، وأحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مكتبي بريد "كفر شكر الرئيسي"، و"كفر ابو جمعة" بمحافظة القليوبية بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الحلول والنظم التكنولوجية؛ لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية بصورة متميزة للمواطنين؛ حيث كان في استقبالهم داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح مكتب بريد "كفر شكر الرئيسي"، و"كفر ابو جمعة" بمحافظة القليوبية يأتى في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البريد المصري ورفع كفاءة فروعه على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الثقة التي يحظى بها البريد المصرى لدى المواطنين تمثل حافزاً قوياً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمضى قدماً في مواصلة الجهود في تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي بدأت منذ سنوات لتقديم أفضل الخدمات البريدية والمالية والحكومية من خلال مكاتبه في كافة أنحاء الجمهورية مع العمل بالتوازي على التوسع في محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصرى للمواطنين، وتزويد مكاتب البريد بماكينات الصراف الآلى للتيسير على المواطنين في صرف مستحقاتهم المالية.

وقالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن افتتاح مكاتب بريد محافظة القليوبية يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة، ضمن إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة".

وأشارت إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز رضا المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتسهيل حصولهم عليها.

وأكدت أن جهود التطوير التي تتم في الهيئة لا تقتصر على القاهرة الكبرى فقط، بل تمتد لتشمل جميع المحافظات بنفس مستوى التطوير الجاري في العاصمة، لتقديم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة لجميع المواطنين في مختلف المناطق بكل سهولة ويسر.

ومنطقة بريد القليوبية بها 215 مكتب بريد منتشرة في كافة انحاء المحافظة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

هذا ويقدم المكتبان خدمات مصر الرقمية والخدمات المالية والحكومية والبريدية المتكاملة مثل صرف المعاشات، والحسابات الجارية وحسابات التوفير المختلفة والحوالات المالية المحلية والدولية، وجميع الخدمات البريدية، وجميع المكاتب مزودة بماكينات صراف آلي "ATM" وماكينات "POS" لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بالجودة المطلوبة.

كما تفقد طلعت، وعطية، وبدوي تطوير مركز خدمة عملاء سنترال بنها 2 التابع للشركة المصرية للاتصالات، والذي يقدم كافة خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات الدعم الفني للمشتركين والذي يصل عددهم لأكثر من 130 ألف عميل يتلقون خدمات الانترنت والخدمات الصوتية.

واطلع طلعت على أنواع خدمات الاتصالات المتكاملة التي يقدمها المركز للمواطنين، حيث يعد مركز خدمة العملاء بسنترال بنها 2 ضمن 23 مركز خدمة عملاء بمحافظة القليوبية التي تقدم العديد من خدمات الاتصالات، والتي تشمل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلي والمباشر والدولي.

وكذلك بيع الكروت المنزلية، والاستعلام عن وتحصيل الفواتير، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفنى للإنترنت والمحمول بالإضافة إلى خدمات الموبايل من المحافظ الالكترونية، وبيع أجهزة المحمول المتعددة، والتوقيع الإلكتروني، وتذكرتي، بالإضافة إلى خدمات الشهر العقارى مع تخصيص عدد من موظفي خدمة العملاء لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم تقديم الخدمات المتنوعة للجمهور خلال الربع الاول من عام 2025 لعدد 55600 عميل بمعدل شهرى 18333 عميل.