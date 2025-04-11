النفط يتجه إلى تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي وسط تفاقم الحرب التجارية

وكالات

استقرت أسعار النفط، يوم الجمعة، لكنها تتجه نحو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي وسط مخاوف المستثمرين بشأن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لما تم نشره على موقع " CNN الاقتصادية "

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات، أو 0.05 بالمئة، إلى 63.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:27 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين، أو 0.03 بالمئة، إلى 60.09 دولار.

ويتجه كل من برنت وغرب تكساس الوسيط لتسجيل انخفاضات أسبوعية بنسبة 3.5 بالمئة و3 بالمئة على التوالي، بعد أن خسرا نحو 11 بالمئة في الأسبوع الماضي، وانخفض برنت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل في مرحلة ما هذا الأسبوع ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.

تفاقم الحرب التجارية

أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأمريكية ابتداء من يوم السبت، ارتفاعًا من 84 بالمئة المعلنة سابقًا، بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 بالمئة يوم الخميس.

وعلق ترامب هذا الأسبوع رسومًا جمركية كبيرة على عشرات الشركاء التجاريين، لكن من المرجح أن يؤدي نزاع مطول بين أكبر اقتصادين في العالم إلى خفض حجم التجارة العالمية وتعطيل طرق التجارة، ما يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي ويقلل الطلب على النفط.

وقال تاماس فارجا، المحلل في "PVM": إنه سوق مدفوع بالرسوم الجمركية ويتأثر بفقدان الثقة في صنع السياسات الشفاف والموجز.

وفي الوقت نفسه، يتوقع محللو "BMI" أن تظل الأسعار تحت الضغط بينما يقيم المستثمرون المفاوضات التجارية الجارية والتوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل أسعار النفط بشدة، وخفضت كذلك توقعاتها للطلب على النفط الأميركي والعالمي لهذا العام والعام المقبل.

ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي للصين في عام 2025 مقارنة بوتيرة العام الماضي، حسب ما أظهر استطلاع أجرته رويترز، حيث تزيد الرسوم الجمركية الأميركية الضغط على أكبر مستورد للنفط في العالم، بحسب "CNN الاقتصادية".

وتوقع محللو "ANZ Bank" انخفاض استهلاك النفط بنسبة 1 بالمئة إذا انخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 3 بالمئة، حسب ما قال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع.