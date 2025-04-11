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بلومبرج: الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125% كرد انتقامي

11:09 ص الجمعة 11 أبريل 2025

الصين

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وكالات

رفعت الصين الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأميركية المستوردة إلى 125%، في أحدث رد على قرار واشنطن بزيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية، مما يُنذر بتصاعد جديد في التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقًا لما تم نشره على موقع " اقتصاد الشرق مع بلومبيرج".

وأعلنت لجنة التعرفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة في الصين، في بيان الجمعة، عن تعديل نسبة الرسوم الإضافية المفروضة على الواردات الأميركية لتصل إلى 125%، ارتفاعاً من 84%، اعتباراً من 12 أبريل 2025.

ويأتي هذا القرار رداً على ما وصفته بكين بأنه "تصرف أحادي واستفزازي"، في إشارة إلى إعلان الحكومة الأميركية في 10 أبريل رفع ما يُعرف بـ"الرسوم الجمركية المتكافئة" على السلع الصينية إلى 125%.

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