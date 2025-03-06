في آخر جلسات الأسبوع .. اللون الأخضر يكسي مؤشرات البورصة

كتبت- أمنية عاصم:



ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.23 % عند مستوى 30947 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.19%، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 10.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 858.49 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 869.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.37% عند مستوى 30876 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.