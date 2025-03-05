ارتفع 390 جنيهًا في 3 أشهر.. هل يواصل الذهب مكاسبه خلال 2025؟

كتبت- دينا كرم:

وأصلت أسعار الذهب تحقيق مكاسب مرتفعة منذ بداية 2025، حيث قفز بنحو 390 جنيهًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ليسجل مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف من مارس الماضي، وفق حسابات "مصراوي".

مع بداية العام فتح سعر عيار 21 العام عند 3740 جنيهًا في يناير، ثم ارتفع إلى 3895 جنيهًا في بداية فبراير، ليحقق مكسبًا قدره 155 جنيهًا قبل أن يواصل الاتجاه الصعودي في مارس الذي شهد خلاله الذهب أكبر زيادة بنحو 225 جنيها ليصل عيار 21 جرام إلى 4130 جنيهًا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

في 5 فبراير، شهد سعر الذهب قفزة كبيرة حيث بدأ التعاملات عند 3935 جنيهًا، ثم كسر حاجز 4000 جنيه في منتصف اليوم ليصل إلى 4020 جنيهًا، وظل بعدها فوق مستوى 4000 جنيه متذبذبًا بين الصعود والهبوط تبعًا لتحركات البورصة العالمية.

وحققت هذه القفزة مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وسط صعود سعر الذهب العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية بين أكبر اقتصاديين بالعالم أمريكا والصين، وفق ما قاله خبراء الذهب خلال حديثهم سابقًا مع مصراوي.

هل يواصل مكاسبه؟

أرجع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، هذه الزيادة إلى التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، والتي أثرت على البورصة العالمية، وتبعاتها على أداء السوق المصري، باعتبار أن مصر سوق مفتوح يتأثر بالسعر العالمي للمعدن النفيس.

ويتوقع نجيب أن يواصل الذهب صعوده، مرجحًا أن تصل الأوقية عالميًا إلى 3000 دولار، مما قد يدفع عيار 21 إلى 4300 جنيه أو أكثر في السوق المحلي، لكن الزيادة ستكون تدريجية.

وأكد نجيب أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا، حيث لا يقتصر دوره على حفظ قيمة الأموال، بل يحقق مكاسب إضافية لحائزيه، مما يجعله خيارًا استثماريًا موثوقًا.

لذلك نصح نادي كل من يفكر في الشراء باغتنام الفرصة قبل أن ترتفع الأسعار أكثر في الفترة المقبلة.

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