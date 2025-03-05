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المؤشر الرئيسي يصعد وحيدًا بختام جلسة اليوم

02:21 م الأربعاء 05 مارس 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.37% عند مستوى 30876 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.08% ، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.79%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 598.36 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 215.43 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 382.90 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.73% عند مستوى 30762 نقطة، بختام تعاملات أمس اليوم الثلاثاء.
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