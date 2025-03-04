مصر و"شل" تناقشان خطط تطوير الغاز في البحر المتوسط

كتبت- دينا كرم:

التقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع سيدريك كريمرز، رئيس شركة شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة، والوفد المرافق له، لبحث جهود زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عمل الشركة في مصر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، وخطط التكامل الإقليمي في تنمية اكتشافات الغاز القبرصية "حقل افروديت" باستخدام البنية التحتية لقطاع الغاز المصرى ضوء الاتفاق الموقع مؤخراً في مؤتمر مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025.

و بحسب بيان الوزارة، استعرض الجانبان عمليات شركة شل العالمية وجهودها في تنمية موارد الغاز من مناطق غرب دلتا النيل العميق والتي تشمل المرحلتين العاشرة والحادية عشر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، كما تم استعراض الشراكة القائمة بين الجانبين فى مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال على البحر المتوسط ، هذا بالإضافة إلى بحث التعاون في مجالات كفاءة استخدام الطاقة ، والاستدامة البيئية وخفض الكربون.

وأكد بدوى على أهمية الإسراع بوضع الآبار الجديدة فى خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي الذي تعد زيادة معدلاته في مقدمة أولويات الاقتصاد المصري في الوقت الحالي بما يسهم في دعم توفير احتياجات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، و بما يعود بالفائدة على الجميع.

وأشار إلى أهمية الخطوة التي تمت في مجال التكامل الاقليمى لتنمية موارد الغاز من حقل أفروديت القبرصي بالتعاون مع شركتي شيفرون وشل ، وتوقيع الاتفاق في القاهرة مؤخراً خلال مؤتمر إيجبس 2025 ، مؤكداً على التعاون المستمر من مصر مع قبرص والشركات العالمية في هذا الصدد.

وأكد على الفرص المتاحة لزيادة استثمارات شل في مناطق جديدة في ضوء الفرص الاستثمارية الجديدة التي طرحتها الوزارة عبر بوابة مصر الرقمية للإستكشاف والإنتاج EUG والخاصة بالحقول غير المنماة والمناطق الجديدة للإستكشاف.

و لفت بدوي أنه بالتوازى مع الجهود المستمرة لزيادة إنتاج الغاز فإن هناك نهجاً مهماً للعمل التكاملي في قطاع الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يهدف إلى تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة.

وأضاف أنه سيتم العمل على تعزيز الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل الفاتورة الاستيرادية من إمدادات الطاقة، مما يخفف الأعباء المالية ويزيد من كفاءة الأداء في قطاع الطاقة بشكل عام، وقطاع البترول والغاز بشكل خاص.

وأعرب سيدريك كريمرز، رئيس شركة شل العالمية، عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي حققتها شل في قطاع الغاز الطبيعي المصري.

وأكد كريمرز أن شل تسعى لتحقيق طموحات واسعة وأجندة عمل طموحة من خلال استثماراتها في مصر، وفى هذا الصدد، أشار إلى أن مشروعي المرحلة العاشرة والحادية عشر في غرب الدلتا العميق يعدان من الأهداف الرئيسية لشركة شل في مصر، حيث تسعى الشركة إلى وضعهما على خريطة الإنتاج.

وأوضح أن شل تهدف إلى توسيع أعمالها في المنطقة، مشيراً إلى استهداف تسريع مشروع تنمية حقل أفروديت للغاز الطبيعي القبرصي والإنتاج منه في إطار التعاون بين مصر وقبرص وشركاء الحقل."

وقالت داليا الجابرى، رئيس شركة شل مصر، أن عام 2025 يشهد ارتفاعاً في إنتاج الغاز الطبيعى بمعدلات متميزة ، في ظل تنفيذ الشركة لمشروعي المرحلتين العاشرة والحادية عشر لزيادة إنتاج الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق ، كما لفتت الى العمل ايضاً على تنمية الكشف ( غرب مينا ) بمنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط .