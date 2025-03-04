ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بقيمة 4.15 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت قيمـة العجز فـي الميزان التجاري 4.15 مليـار دولار خلال شهر ديسمبر 2024 مقابـل 3.67 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 13.0%.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 9.6% حيـث بلغـت 3.96 مليار دولار خـلال شهـر ديسمبر 2024 مقابـل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهــر مـن العــام الماضي، ويرجع ذلـك إلـى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 128.5%، فواكه طازجة بنسبة 23.4%، ملابس جاهزة بنسبة 17.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 37.1%.

و انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها أسمدة بنسبة 47.6%، البترول الخام بنسبة 66.2 %، بقـول جافه بنسبة 3.5%، أثاث بنسبة 6.0%.

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 11.3٪ حيـث بلغـت 8.11 مليـار دولار خـــلال ديسمبر 2024 مقابـل 7.28 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلـى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع منها، الغاز الطبيعى بنسبة 105.2% ، سيارات ركوب بنسبة 17.0 %، ذرة بنسبة 38.6% ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.8%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 23.6 %، مــواد أولية من حديد او صلب بنسبة 12.9%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.3 ٪، قمح بنسبة 14.9%.