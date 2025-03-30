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ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:33 ص الأحد 30 مارس 2025

أسعار مواد البناء

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما انخفضت أسعار الحديد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36266.67 جنيه، بتراجع 1244.44 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38888.89 جنيه، بتراجع 331.8 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3583.33 جنيه، بزيادة 102.3 جنيه.

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أسعار مواد البناء الأسمنت أسعار الحديد
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