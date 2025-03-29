منها كهرباء وطاقة وخبز وسلع.. تفاصيل تخصيص المالية 732.6 مليار جنيه للدعم بالموازنة الجديدة

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة 2025/ 2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 160 مليار جنيه.

ويأتي ذلك مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" أيضًا بنسبة 35% عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى 54 مليار جنيه في العام المالي الجديد.

وأكد أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025.

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد المقبل لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم في زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.

وأشار كجوك، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025- 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وتضمن الموازنة استهداف إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%.

وقدرت الموازنة الجديدة المصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.