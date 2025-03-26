تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأربعاء 26 مارس 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4861 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4924 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4308 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3693 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 34464جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.