3 نصائح من جولدمان ساكس للاستثمار في أوقات الأزمات والاضطرابات

كتبت- دينا كرم:

قدم بنك جولد مان ساكس أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، مجموعة من النصائح حول آليات أتخاذ قرار الاستثمار في أوقات الأزمات والاضطرابات وزيادة حالة عدم اليقين بسبب السياسات التجارية والرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من السلع وواردات كندا والمكسيك والصين.

وقال ديفيد كوستين، كبير استراتيجي الأسهم الأميركية في "جولدمان ساكس"، إن الأوقات المضطربة في الأسواق تتطلب دقة إضافية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك وفق مذكرة نشرتها "العربية بيزنس".

البعد عن "الأسهم الحساسة"

وقدم كوستين ثلاث توصيات للمستثمرين الذين يتعاملون مع التقلبات الشديدة قبل دخول فصل الربيع، النضيحة الأولى التركيز على الأسهم الأميركية "غير الحساسة" لعوامل التقلب الحالية في السوق.

والثانية تفضيل الشركات ذات النسبة العالية من المبيعات داخل الولايات المتحدة وتجنب نظيرتها التي تعتمد بشكل كبير على المبيعات الخارجية، والثالثة الإستثمار في الأسهم الثانوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل شركات خدمات البرمجيات.

وأشار إلى أنه من بين الأسهم التي تتمتع بهذه الخصائص، أشار كوستين إلى أسهم "كوستكو"، و"كروجر"، و"إيلي ليلي"، و"فيزا"، و"تشارلز شواب"، و"ألفابت" .

تقلبات الأسواق تضغط على المستثمرين

شهدت الأسواق تقلبات حادة هذا العام، خاصة خلال شهر مارس حيث يتفاعل المستثمرون مع موجة من العناوين المرتبطة بالرسوم الجمركية وبيانات اقتصادية متباطئة كما زادت تحذيرات كبرى الشركات مثل "نايكي" و"فيديكس" و"دلتا" من قلق المستثمرين.

وشهدت أسهم "السبعة الكبار" عمليات بيع كثيفة، حيث سجلت "تسلا" و"إنفيديا" انخفاضات مزدوجة الرقم، ومنذ بداية العام، سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائر، حيث تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 11%، في حين انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500 " بنسبة 2%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6.3%، وخلال مارس وحده، بلغ متوسط التراجع لهذه المؤشرات 5%.

وفي ظل تلك التقلبات، اتجه المستثمرون نحو القطاعات الدفاعية، حيث واصلت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية - من شركات المشروبات إلى خدمات الرعاية الصحية والطاقة - جذب تدفقات استثمارية، نظرًا لكونها أقل ارتباطًا بالدورات الاقتصادية.

تنويع المحافظ الاستثمارية الحل الأمثل

وعلّقت بيني بينينغتون، الرئيسة التنفيذية لشركة "إدوارد جونز"، قائلة :"في وقت يتزايد فيه عدم اليقين بسبب السياسات التجارية والرسوم الجمركية، كان من المتوقع أن تتفاعل الأسواق. لذلك، نوصي المستثمرين بوضع خطة جيدة، لأن الخطة الجيدة دائمًا أفضل من التوقع السيئ."

وأوصت بينينغتون المستثمرين بتعزيز تنويع محافظهم الاستثمارية مع دخول الأسواق منتصف العام، باعتبارها خطوة استراتيجية لمواجهة التقلبات المستمرة.