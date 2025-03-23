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تنظيم الاتصالات يعلن وقف تشغيل الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية بدءًا من 7 أبريل

09:35 م الأحد 23 مارس 2025

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه اعتبارًا من 7 أبريل 2025، سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك على جميع شبكات المحمول في مصر.

ودعا الجهاز المستخدمين إلى سرعة سداد الرسوم المستحقة على أجهزتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك من خلال منشور على صفحتهم الرسمية على فيسبوك.

وقد بدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ بداية العام الجاري، بهدف التصدي لمحاولات التهرب وحماية الصناعة المحلية.

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