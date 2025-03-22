أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي وسط توقعات بانخفاض المعروض

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط بنهاية تعاملات أمس الجمعة وسجلت مكسبا أسبوعيا ثانيا على التوالي مع فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران وأحدث خطة إنتاج من مجموعة أوبك+ مما أثار توقعات بتشديد الإمدادات، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا، أو 0.22%، لتبلغ عند التسوية 72.16 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا، أو 0.31%، لتبلغ 68.28 دولارًا للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع خام برنت 2.1% وخام غرب تكساس الوسيط نحو 1.6%، وهي أكبر مكاسب لهما منذ الأسبوع الأول من العام.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران ، استهدفت للمرة الأولى مصفاة صينية مستقلة، إلى جانب كيانات وسفن أخرى تشارك في توريد النفط الخام الإيراني إلى الصين.

وقال سكوت شيلتون، محلل الطاقة في تي بي آي سي إيه بي، إن ذلك ربما أرسل رسالة إلى السوق مفادها أن الشركات الصينية، أكبر المشترين للنفط الإيراني، ليست محصنة ضد ضغوط العقوبات من الولايات المتحدة.

كانت هذه الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران منذ أن وعد الرئيس دونالد ترامب في فبراير بممارسة "أقصى قدر من الضغط" وتعهد بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو بي إس إن تشديد نظام العقوبات الأميركية ربما يجعل بعض المشاركين في السوق المتورطين في شحن النفط الخام الإيراني أكثر حذرا في المستقبل.

وتوقع محللون في بنك ANZ انخفاضًا قدره مليون برميل يوميًا في صادرات النفط الخام الإيراني نتيجة تشديد العقوبات، وقدّرت شركة كبلر لتتبع السفن صادرات النفط الخام الإيراني بأكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا في فبراير.

كما حظيت أسعار النفط بدعم من خطة أوبك+ الجديدة، التي تقضي بخفض سبعة أعضاء إضافي في الإنتاج لتعويض إنتاجهم بأكثر من المستويات المتفق عليها، حيث تنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يوميًا و435 ألف برميل يوميًا حتى يونيو 2026.

وقال ستونوفو من يو بي إس إن الخطة من المرجح أن تضع حدا للارتفاع في إنتاج أوبك+ خلال الأشهر المقبلة.

وأكدت أوبك+ هذا الشهر أن ثمانية من أعضائها سيواصلون زيادة شهرية قدرها 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل، وهو ما يعكس بعض تخفيضات الإنتاج البالغة 5.85 مليون برميل يوميا والتي تم الاتفاق عليها في سلسلة من الخطوات منذ عام 2022 لدعم السوق.

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