سعر الليمون يقفز بشكل مفاجئ إلى 100 جنيه مع دخول رمضان.. ما السبب؟

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر بيع الليمون في بعض المناطق بشكل مفاجئ ليصل إلى 100 جنيه للكيلو الواحد وذلك مع دخول أول أيام شهر رمضان، وفق ما رصده مصراوي في بعض المناطق.

وأثار الارتفاع الكبير في أسعار الليمون دهشة المتسوقين، خاصة ربات البيوت اللاتي فوجئن بالقفزة المفاجئة أثناء شراء مستلزمات رمضان، حيث وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 100 جنيه، بعد أن كان يتراوح بين 50 و 60 جنيهًا فقط قبل أيام قليلة.

وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، أن هذا الارتفاع الذي تشهده أسعار الليمون في الأسواق يعود إلى شح الإنتاج منه.

وأرجع النجيب، هذا الشح في الإنتاج إلى إصابة أشجار الليمون، مما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق، وأوضح أن زيادة الطلب عليه تؤدي لارتفاع سعره.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، متوقعًا أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيًا مع ظهور الإنتاج الجديد من الليمون الشهر المقبل.

وقال النجيب في وقت سابق مع مصراوي، أن هناك بدائل متاحة يمكن للمستهلكين اللجوء إليها مثل الليمون الأضاليا، الذي يتراوح سعره بين 7 و10 جنيهات، لحين عودة الإنتاج الطبيعي، خاصة من محافظات مثل المنيا، التي تعد من أكبر المنتجين للليمون في مصر.

اقرأ أيضًا:

قفزة في أسعار الخضروات في أول أيام شهر رمضان.. والشعبة توضح الأسباب

تعرف على إجراءات وتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2025