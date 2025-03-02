وزير الاتصالات يغادر إلى برشلونة للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمحمول " MWC 2025"

كتبت- آية محمد:

غادر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة متوجها إلى مدينة برشلونة بأسبانيا للمشاركة على مدار ثلاثة أيام فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للمحمول " MWC 2025" .

ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث سنوى عالمى يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول " GSMA" خلال الفترة من 3 حتى 6 مارس.

وذلك بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص؛ وما يزيد عن 2700 عارض وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات التكنولوجية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

هذا ومن المقرر أن يعقد طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر عددًا من اللقاءات مع وزراء ومسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظمات الدولية لبحث التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفرص الاستثمار فى مصر.



وتناقش جلسات المؤتمر العالمى للمحمول هذا العام عدد من الموضوعات أبرزها حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وكفاءة استخدام الطاقة في الشبكات وتسليط الضوء على تقنيات الحوسبة الكمومية والجيل الخامس واستعراض آليات بناء مستقبل على أسس الاستدامة والتنوع، وكيف يمكن للمؤسسات أن تستثمر في استراتيجيتها الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وسبل بناء شبكات أكثر ديناميكية وفعالية للاستفادة من التقنيات المتصلة، كما تضم فعاليات المؤتمر فعالية" 4YFN " المخصصة للشركات الناشئة.