وزير الاتصالات يغادر إلى برشلونة للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمحمول " MWC 2025"

وزير الاتصالات يغادر إلى برشلونة للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمحمول " MWC 2025"
كتبت- آية محمد:
غادر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة متوجها إلى مدينة برشلونة بأسبانيا للمشاركة على مدار ثلاثة أيام فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للمحمول " MWC 2025" .
ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث سنوى عالمى يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول " GSMA" خلال الفترة من 3 حتى 6 مارس.
وذلك بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص؛ وما يزيد عن 2700 عارض وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات التكنولوجية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.
هذا ومن المقرر أن يعقد طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر عددًا من اللقاءات مع وزراء ومسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظمات الدولية لبحث التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفرص الاستثمار فى مصر.
وتناقش جلسات المؤتمر العالمى للمحمول هذا العام عدد من الموضوعات أبرزها حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وكفاءة استخدام الطاقة في الشبكات وتسليط الضوء على تقنيات الحوسبة الكمومية والجيل الخامس واستعراض آليات بناء مستقبل على أسس الاستدامة والتنوع، وكيف يمكن للمؤسسات أن تستثمر في استراتيجيتها الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وسبل بناء شبكات أكثر ديناميكية وفعالية للاستفادة من التقنيات المتصلة، كما تضم فعاليات المؤتمر فعالية" 4YFN " المخصصة للشركات الناشئة.
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