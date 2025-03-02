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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والجبن وارتفاع الذهب

01:12 م الأحد 02 مارس 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البيض، الدواجن، العدس، والجبن خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

21 جنيهًا لكيلو الملوخية..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض العدس والجبن.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

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الدواجن الجبن الذهب
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