ارتفاع الزيت.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول، والزيت، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار العدس، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.45 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 57.66 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.48 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 87.36 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.44 جنيه، بتراجع 54 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.38 جنيه، بتراجع 48 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61 جنيه، بتراجع 3.8 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.15 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.4 جنيه، بزيادة 4.92 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.37 جنيه، بزيادة 3.59 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 119.31 جنيه، بزيادة 2.43 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.2 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.1 جنيه، بزيادة 1.19 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 138.49 جنيه، بزيادة 5.4 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 268.92 جنيه، بزيادة 6.41 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.02 جنيه، بزيادة 77 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.13 جنيه، بتراجع 77 قرشًا.