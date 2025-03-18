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الاتصالات تُعلن عن فتح باب التسجيل في مبادرة رواد مصر الرقمية

01:27 م الثلاثاء 18 مارس 2025

عمرو طلعت وزير الاتصالات

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كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في الدفعة الثالثة من "مبادرة رواد مصر الرقمية"، وهي مبادرة مجانية تستهدف الطلاب والخريجين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية من مختلف أنحاء الجمهورية.

ويستمر برنامج المبادرة ستة أشهر ويشمل ستة مسارات، هي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والبنية التحتية والأمن السيبراني، والتسويق الإبداعي الرقمي والفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، وإدارة الأعمال وتخطيط موارد المؤسسات، كما يتضمن التدريب تنمية مهارات العمل الحُر، والمهارات الشخصية، ومهارات اللغة الإنجليزية، إلى جانب تقديم التوجيه والإرشاد المهني في مجالات العمل الحُر.

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وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة رواد مصر الرقمية الذكاء الاصطناعي
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