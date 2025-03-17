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ارتفاع الجمبري..أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:35 ص الإثنين 17 مارس 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الجمبري الصغير، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و78 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و330 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و380 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.

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أسعار الأسماك الجمبري سوق العبور
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