ارتفاع سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات الصباحية

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 23 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2759 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3547 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4138 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4729 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33100 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47290 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 147071 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 236450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 2939 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.