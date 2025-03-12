تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و7 جنيهات.

البصل الأحمر تراوح بين 12 و17 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و22 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 50 و60 جنيهًا.