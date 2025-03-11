انخفاض أسعار الزيت والعدس والجبن الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والعدس، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، والمسلي الصناعي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.09 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 56.08 جنيه، بتراجع 1.4 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.86 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 84.48 جنيه، بتراجع 4.53 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.7 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.89 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.18 جنيه، بتراجع 6.4 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.31 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 103.13 جنيه، بتراجع 3.67 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.99 جنيه، بتراجع 84 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 118.24 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.43 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 50.85 جنيه، بتراجع 97 قرشًأ.

كيلو الجبن الأبيض: 128.1 جنيه، بتراجع 10.71 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.18 جنيه، بزيادة 7.39 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.35 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 100.28 جنيه، بزيادة 4.02 جنيه.