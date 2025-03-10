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انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

09:59 ص الإثنين 10 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2737 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3519 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4105 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4692 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 46920 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 145921 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 234600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03 % إلى نحو 2910 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.




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