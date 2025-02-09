مباحثات بين وزير البترول وسفير بريطانيا بمصر لتعزيز الاستثمار في الغاز والبترول

كتبت- دينا كرم:

بحث المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، مع السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلى والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والتعدين .



وخلال اللقاء، وفق بيان الوزارة اليوم، أكد كريم بدوى، أن هناك تعاون استراتيجي بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات وخاصة في مجالات البترول والغاز من خلال الشركات البريطانية التي لها محفظة أعمال كبيرة في مصر.



وأشار إلى أن بريطانيا لديها من التكنولوجيات الحديثة والخبرات التي يمكن الاستفادة منها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في المناطق البرية والبحرية والحقول المتقادمة في ضوء حزمة الحوافز التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية.



ويأتي ذلك بجانب الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وكذلك مشروعات كفاءة الطاقة، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر.



ووجه بدوي الدعوة للسفير البريطاني لحضور مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2025 والمقرر انعقاده خلال الفترة 17-19 فبراير الجاري.

وقال السفير البريطاني، إن هناك بعض الشركات البريطانية ترغب في الاستثمار بمصر في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات ووقود الطائرات المستدام وكذلك مجال التعدين.

