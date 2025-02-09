إعلان

البورصة بختام أول جلسات الأسبوع.. صعود المؤشر الرئيسي اليوم

03:29 م الأحد 09 فبراير 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.01% إلى مستوى 30014 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

واستقر مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 88.37 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 34.06 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 54.30 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.93% إلى مستوى 30011 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة البورصة المصرية أسهم البورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قومي الأجور يحسم اليوم الحد الأدنى للقطاع الخاص وتوقعات برفعه لـ7000
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل