بدء التداول على أسهم "جو جرين للاستثمار الزراعي" في البورصة اليوم

كتبت-أمنية عاصم:

شهدت البورصة اليوم، بدء التداول على أسهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بالسوق الرئيسي متوسط النشاط.

صعد سهم جو جرين للاستثمار الزراعي بنسبة 2.82% ليسجل – في وقت كتابة الخبر – 1.82 جنيه السعر الحالي مقابل 1.77 جنيه سعر الفتح.

وتم تحديد سعر الفتح للسهم بالجلسة الأولى عند 1.77 جنيه للسهم، وهو القيمة العادلة للسهم. وفق تقرير الإفصاح بغرض التداول المنشور على شاشات البورصة في وقت سابق، ويكون التداول عليها طبقًا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.