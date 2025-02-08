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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والذهب

01:16 م السبت 08 فبراير 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، اللحوم، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار الحديد، البيض، والجبن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعود للارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

8 جنيهات لكيلو الكوسة..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار اللحوم وانخفاض الجبن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

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أسعار الدواجن أسعار اللحوم خريطة الأسعار اليوم أسعار السلع الأساسية
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