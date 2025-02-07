ارتفاع الجبن والفول وانخفاض العدس وزيت الذرة اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، واللحوم، والجبن الابيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار العدس، وزيت الذرة، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.09 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 56.64 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.16 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 86.57 جنيه، بزيادة 61 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.71 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.8 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 57.37 جنيه، بتراجع 6.94 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.18 جنيه، بتراجع 32 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 104.14 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.38 جنيه، بزيادة 2.35 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.26 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.63 جنيه، بتراجع 91 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 49.08 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 139.45 جنيه، بزيادة 6.24 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 271.96 جنيه، بزيادة 6.78 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.68 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 102.44 جنيه، بزيادة 9.17 جنيه.