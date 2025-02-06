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مؤشرات البورصة تصعد بختام آخر جلسات الأسبوع

03:26 م الخميس 06 فبراير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.93% إلى مستوى 30011 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.


وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.68%.


وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 45.45 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 74 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 119.45 مليون جنيه>


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.23 % إلى مستوى 29735 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.


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