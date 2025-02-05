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الشطب من البورصة.. حديد عز تفصح عن 4 قرارات في اجتماع عموميتها غير العادية

11:02 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

حديد عز

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة حديد عز عن 4 قرارات الجمعية العامة غير العادية لاعتماد 4 قرارات بشأن شطب أسهمها من البورصة المصرية في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2025 أنه تم اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالى المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية.

ووفق الإفصاح المرسل اليوم من الشركة، أنه تم الموافقة بالإجماع على الشطب الاختياري لسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن.

وأضاف الإفصاح، أنه تم الموافقة أيضًا بالإجماع على فتح حساب مؤقت باسم "حساب أسهم الشطب الاختياري" يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضمان من الغير وفقًا الحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتم الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضة في إنهاء كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية، وشراء أسهم المتضررين من الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين، وغيرهم من المساهمين، وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات وغير الحكومية.

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حديد عز البورصة شركة BDO كيز للاستشارات المالية
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