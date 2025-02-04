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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد وانخفاض اللحوم والذهب يعوض خسائره

02:01 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض والحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يعاود الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الملوخية..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار اللحوم والفول والعدس اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

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خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض
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