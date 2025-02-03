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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم وارتفاع الأرز والحديد والذهب

01:29 م الإثنين 03 فبراير 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الحديد، والأرز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

74 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والدواجن وارتفاع الأرز اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

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اللحوم الحديد الذهب الأرز
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