سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2607 جنيهٌا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 3351 جنيهٌا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3910 جنيهٌا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4468 جنيهٌا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 31280 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 44680 جنيهٌا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 138955 جنيهٌا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 223400 جنيهٌا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14 % إلى نحو 2795 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.