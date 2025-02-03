سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2600 جنيهٌا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3343 جنيهٌا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3900 جنيهٌا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4458 جنيهٌا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 31200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 44580 جنيهٌا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 138643 جنيهٌا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 222900 جنيهٌا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14 % إلى نحو 2786 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.