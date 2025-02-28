ارتفاع السبيط.. أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كيلو السبيط والكاليماري، وكيلو السمك البلطي، وكيلو الكابوريا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار كيلو المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و140 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و340 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و165 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا.