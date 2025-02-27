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"سُهولة" تطلق بطاقة دفع جديدة بالتعاون مع "فيزا"

03:33 م الخميس 27 فبراير 2025

مؤسسة فيزا العالمية

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كتبت- آية محمد:

وقعت شركة سُهولة، العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بروتوكول تعاون مع فيزا، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، لإطلاق بطاقة مدفوعة مقدمًا، ويتم إصدارها من خلال بنك مصر.

ووقّع البروتوكول كل من أحمد الشناوني، العضو المنتدب لشركة "سُهولة"، وملك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "فيزا" في مصر، بحسب بيان الشركة اليوم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية سُهولة لتعزيز دورها في دعم الشمول المالي وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة المصريين، مع التركيز على توفير تجربة تسوق متميزة، آمنة وسلسة.

كما تتماشى هذه الخدمة مع رؤية مصر 2030 من خلال دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من النمو والازدهار.

وتتيح البطاقة الجديدة للعملاء إمكانية تحويل أي رصيد ائتماني متاح في حساباتهم لدى سُهولة إلى البطاقة، مع خيارات سداد مرنة عبر أقساط ميسرة.

وتهدف هذه الخدمة إلى تلبية الاحتياجات المالية للعملاء بطريقة مريحة، مما يساعدهم على إدارة نفقاتهم بكفاءة واتخاذ قرارات مالية مدروسة، ومن المقرر إطلاق البطاقة خلال عام 2025.

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شركة سُهولة فيزا بنك مصر
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