خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض أسعار البيض والدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعارالذهب تراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي

انخفاض في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الدواجن واللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالاسواق اليوم

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس

انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس